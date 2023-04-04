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Сегодня, 01:47

Blizzard представила нового героя поддержки в Overwatch 2

Сергей Разин
корреспондент
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Blizzard официально представила нового персонажа для командного шутера Overwatch 2.

Им стал саппорт по прозвищу Lifeweaver родом из Таиланда. Он может излечивать союзников, притягивать к себе врагов и создавать платформу, которая поднимает любого вверх.

Ультимейт Lifeweaver создает дерево, которое моментально исцеляет союзников поблизости. После смерти герой оставляет после себя некий «прощальный подарок», который излечит тех, кто его поднимет, включая вражеских персонажей.

?Полноценный показ Lifeweaver состоится 4 апреля 2023 года.

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