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Сегодня, 13:25

Blizzard представила дополнение «Путешествие в Затонувший Город»

Пьеретта АРКАН
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Blizzard представила дополнение «Путешествие в Затонувший Город».

17 марта Blizzard анонсировала крупное дополнение для Hearthstone под названием «Путешествие в Затонувший Город». Разработчики предлагают отправится в новое путешествие, в этот раз — в глубины подводного мира.

Помимо необычного трейлера Blizzard рассказали о новых картах и механиках.

— Новые существа: нага

Особый тип существ-заклинателей, которые обеспечивают бонусы при разыгрывании одного или нескольких заклинаний, пока они находятся у вас в руке.

— Свойство: «Гигант»

Части тела существа со свойством «Гигант» призываются вместе с ним, даже если вы разыгрываете его не из руки.

- Свойство: «Улов»

Карты со свойством «Улов» дают вам возможность увидеть три нижние карты из колоды и поднять одну из них на поверхность.

Дополнение уже доступно к покупке на официальной платформе battle.net

Источник: https://playhearthstone.com/ru-ru/expansions-adventures/voyage-to-the-sunken-city
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