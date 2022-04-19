Blizzard показала геймплей нового чемпиона для Overwatch 2

Соджорн — первая чернокожая женщина Overwatch. За неё можно будет сыграть в бета-тесте, который запланирован на этот месяц.

Персонажа анонсировали еще в 2019 году на BlizzConline. Персонаж Соджорн родом из Канады, напоминает Солдата 76. Теперь игрокам доступны подробности ее геймплея.

Основной огонь ее оружия стреляет снарядом, который нужно тщательно нацелить. Успешные попадания усиливают вторичный огонь оружия, рельсотрона, стреляющий взрывом и может нанести огромный урон, в зависимости от количества накопленной энергии.

Способность Разрушителя Соджорн заманивает в ловушку и замедляет врагов, в то же время усиливая ее вторичный огонь. Абсолютная способность Соджорн, Разгон, усиливает вторичный огонь рельсотрона, позволяя ей стрелять из него несколько раз с максимальным уроном в течение короткого времени.

«Разгон — это если бы способность Гэндзи «Клинок дракона» использовала пистолет вместо меча» — поясняют разработчики в своем официальном в блоге.

Ранее Blizzard выпустила трейлер с историей нового персонажа