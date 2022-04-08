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Blizzard поделилась первыми результатами закрытого бета-теста Overwatch 2

Читать «СЭ» в
Overwatch 2.

7 апреля Blizzard опубликовали промежуточные результаты проводимого сейчас закрытого бета-теста Overwatch 2.

Основные новости, представленные компанией, касались конкретно новых концепций поля боя в Overwatch 2. Всего новых PvP поля боя 4: «Нью-Квин-стрит» в Торонто, «Колизей» в Риме, «Мидтаун» в Нью-Йорке и «Королевская трасса» в Монте-Карло.

Все 4 карты появятся в тестировании 26 апреля, в них добавят укрытия и новый цикл смены дня и ночи, благодаря которому в некоторых областях улучшается или ухудшается видимость и атмосфера каждой карты меняется.

Overwatch 2 — многопользовательская компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разрабатываемая компанией Blizzard Entertainment, продолжение Overwatch.

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