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Сегодня, 12:15

Blizzard подарили месяц подписки на World of Warcraft игрокам из СНГ

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
World of Warcraft.

Игрокам World of Warcraft из 11 стран СНГ подарили ещё один месяц подписки.

В списки стран вошли игроки из Украины, Казахстана, Грузии, Молдавии, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Монголии, Армении, Таджикистана и Туркменистана.

Компенсацию предоставили тем, кто заходил в World of Warcraft в период с 1 февраля по 7 марта 2022 года.

Компания компания ищет альтернативные способы оплаты игрового времени.

Игроки из России и Белоруссии не могут оплачивать подписку в World of Warcraft после решения компании Blizzard временно прекратить продажу своих тайтлов и всех внутриигровых товаров с 5 марта 2022 года. Ранее, пользователи игры могли продлевать подписку, используя карты оплаты и жетоны, которые пока ещё доступны для покупки на игровом аукционе за золото.

Источник: https://www.noob-club.ru/index.php?topic=74383.msg1876922#msg1876922
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