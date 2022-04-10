Blizzard подарили месяц подписки на World of Warcraft игрокам из СНГ

Игрокам World of Warcraft из 11 стран СНГ подарили ещё один месяц подписки.

В списки стран вошли игроки из Украины, Казахстана, Грузии, Молдавии, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Монголии, Армении, Таджикистана и Туркменистана.

Компенсацию предоставили тем, кто заходил в World of Warcraft в период с 1 февраля по 7 марта 2022 года.

Компания компания ищет альтернативные способы оплаты игрового времени.

Игроки из России и Белоруссии не могут оплачивать подписку в World of Warcraft после решения компании Blizzard временно прекратить продажу своих тайтлов и всех внутриигровых товаров с 5 марта 2022 года. Ранее, пользователи игры могли продлевать подписку, используя карты оплаты и жетоны, которые пока ещё доступны для покупки на игровом аукционе за золото.