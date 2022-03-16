Blizzard перенесла дату анонса дополнения для Hearthstone на 17 марта

Компания Blizzard объявила о задержке нового дополнения для Hearthstone. По данным с официального сайта игры, разработчики расскажут о подробностях планируемого обновления 17 марта. С чем связана отсрочка анонса, неизвестно.

«В публикации изначально упоминалось, что анонс нового дополнения Hearthstone запланирован на 15 марта, хотя на самом деле он состоится 17 марта. Благодарим за понимание. До скорой встречи!» — говорится в сообщении на официальном сайте игры.

С чем связана задержка анонса нового обновления пока неизвестно, но разработчики обещают:

«В этом году мы готовим много потрясающих новостей для героев Азерота и завсегдатаев таверны Hearthstone», — говорится в сообщении.

Планируется, что команда разработчиков расскажет о первом из трех дополнений, которые выйдут в этом году. Вскоре после этого будет опубликована более подробная информация о планах относительно Hearthstone на 2022 г. — в том числе о ежегодных изменениях основного набора.