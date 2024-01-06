Blizzard должно быть стыдно — фанаты WarCraft сделали ремейк культовой второй части без помощи студии

Энтузиасты выпустили ремейк второй Warcraft на движке WarCraft 3: Reforged.

Ребята проделали феноменальную работу — умельцы обновили не только графическую составляющую, но и обновили саундтрек, геймплей и кат-сцены.

Поиграть в фанатский ремастер, к сожалению, получится только у обладателей лицензионной версии WarCraft 3: Reforged. Скачать кампанию орков можно с официального сайта мододелов.