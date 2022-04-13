Bioware разрабатывает новую игру во вселенной Mass Effect

На официальном сайте Bioware вышла новость о подробностях разработки новой Dragon Age, в конце которой разработчики добавили несколько слов о других проектах студии.

«Мы работаем не только над Dragon Age. Наша команда продолжает работать над Star Wars: The Old Republic и его недавним дополнением «Наследие ситхов» , поэтому не забудьте посетить веб-сайт SWTOR , чтобы узнать больше о том, что вас ждет! Также есть следующая игра во вселенной Mass Effect, которая сейчас находится на ранней стадии разработки. Пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем поговорить об этом более подробно, но нам не терпится показать вам, над чем мы работаем!» — сказано в конце Bioware Community Update.

Ранее 23 февраля студия заявила о разработке новой Dragon Age.