Binance подтвердил запрет на торговлю иностранными валютами для россиян — лиры теперь не купить

Криптобиржа Binance подтвердила запрет россиянам на торговлю иностранными валютами — раньше сервис использовали в том числе для пополнения кошельков в онлайн-магазинах игр.

Проживающие в других странах россияне, которые прошли верификацию с подтверждением адреса, могут продолжать торговать любыми валютами, кроме рубля, евро, доллара и гривны.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studio

Binance можно было использовать для пополнения турецких кошельков PlayStation Store и Xbox. Также через биржу можно было приобрести иностранную валюту для Steam, Spotify, Epic Games Store и так далее.

FC 24. Фото EA

В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис. Тогда криптобиржа объясняла это принятием десятого пакета санкций Евросоюза.