BIG победили Godsent, оба коллектива покинули ESL Pro League Season 15

27 марта прошли последние матчи группы С на ESL Pro League. В матче BIG против Godsent немецкая команда победила со счетом 2-0.

На выборе BIG карте Nuke Godsent не смогли удержать оборону и закончили первую половину 6-9. В атаке, которая считается более слабой стороной, Godsent также не преуспели и проиграли первую карту со счетом 11-16.

На Ancient BIG, начав за оборону, смогли забрать себе 13 раундов за половину. После смены сторон в атаке немцы забирают оставшиеся 3 раунда для победы, уступив всего 2. Ancient 16-4 для BIG.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе, Германия. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 000 долларов США и слот на BLAST Premier: World Final 2022.