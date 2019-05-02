Игрокам клуба MLB "Бостон Ред Сокс" запретили играть в Fortnite на тренировочной базе. Об этом рассказал питчер команды Нейтан Эавалди.

- Допускаю, что на самом деле мы могли бы найти время для Fortnite. Возможно, если бы мы выступали чуть лучше, то нам бы не пришлось прибегать к подобным мерам, - цитирует бейсболиста Cybersport.ru.- Но нельзя проигрывать матчи и при этом со спокойной душой играть в Fortnite на тренировочной базе.

Ранее Fortnite запретили в нескольких клубах НХЛ. По мнению представителей клубов, игра мешает тренировкам хоккеистов и негативно влияет на результаты команд.