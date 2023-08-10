Bethesda может выпустить новую версию Quake 2 в течении нескольких часов

В Сети появились слухи, согласно которым анонс и релиз переиздания Quake 2 может произойти уже в течении нескольких часов. Сообщается, что игра будет стоить всего 9,99 долларов, а подписчики Game Pass и вовсе смогут поиграть в нее бесплатно.

Ожидаются некие «улучшения», но судя по цене и «внезапному» релизу о полноценном ремейке речи не идет.

Разумеется, никакого официального подтверждения этой информации нет, но слухи о ремастере Quake 2 ходят уже давно, а как раз сегодня начинается фестиваль QuakeCon.