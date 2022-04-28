Бета-версия Overwatch 2 побила рекорд по количеству зрителей на Twitch

Одновременная аудитория каналов Twitch, транслирующих Overwatch 2 (и Overwatch), превысила 1,5 миллиона человек. Это новый рекорд франшизы.

До того как во вторник стримерам разрешили начать показывать бета-версию геймплея, предыдущий рекорд одновременного просмотра в 439 152 человека сохранялся со дня открытия первого сезона Overwatch League в январе 2018 года.

Настолько высокий результат объясняется тем, что за просмотр четырех часов стримов зрители могли получить доступ к бете. Акция действовала до 28 апреля 04:00 по МСК, и рекорд был поставлен незадолго до её завершения.

Blizzard объявила, что во время трансляции открытия Overwatch League начиная с 5 мая будет распространено больше ключей, и говорит, что больше приглашений может быть отправлено игрокам, которые зарегистрировались на тест через официальный сайт позже.