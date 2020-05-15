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Бесплатная раздача GTA V вызвала проблемы у игроков в Fortnite. Ибрагимович может быть недоволен

02:10
Златан Ибрагимович является поклонником Fortnite. Фото Twitter
Златан Ибрагимович является поклонником Fortnite. Фото Twitter
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В четверг, 14 мая, в Epic Games Store стартовала раздача игры Grand Theft Auto V, которая вышла в 2013 году. Данная акция привела к наплыву новых пользователей, следствием чего стали перебои в работе серверов и оболочки для запуска игр Epic Games Launcher. Киберспортсмены, специализирующиеся на Fortnite, остались разочарованы таким развитием событием, так как в течение нескольких часов не могли получить доступ к игре.

Напомним, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович является одним из самых известных поклонников Fortnite. Швед регулярно выкладывает в социальных сетях свои достижения в игре.

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