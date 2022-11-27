Бендтнер принял участие в шоу-матче турнира по CS:GO

Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер принял участие в шоу-матче Blast Fall Finals по CS:GO в составе сборной Дании.

В шоу-матче сборной Дании с «командой мечты» датская команда проиграла первую половину со счетом 6:9. В перерыве к ним присоединился Бендтер, сделав формат игры 6 на 5. В 14 раундах бывший футболист сделал четыре фрага и две помощи. Матч завершился поражением датской команды (13:16).

В составе сборной Дании также вошли: Никлас «Gade» Гейд, Маркус «Kjaerbye» Кьербай, Патрик «Es3tag» Хансен, Питер «Dupreeh» Расмуссен, и 13-летний Sukker.

В состав «команды мечты» вошли: Александр «s1mple» Костылев, Илья «m0NESY» Осипов, Марэк «YEKINDAR» Галинскис, Фредрик «REZ» Стернер и 15-летний Rub1n.

В финале BLAST Premier: Fall Finals 2022 сыграют FaZe Clan и Heroic. Начало — в 20:00 мск.

За карьеру Бендтнер провел за «Арсенал» 171 матч, забил 47 голов. Вместе с командой он выиграл Кубок Англии-2013/14. Кроме того, он выигрывал чемпионат Италии в составе «Ювентуса» и Кубок Германии в составе «Вольфсбурга». За сборную Дании в 81 матче забил 30 мячей.