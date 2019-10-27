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BDS Esport, Team Secret и Chaos Esports Club одержали победы в матчах 1/8 OGA PIT Season 3

09:00

BDS Esport, Team Secret и Chaos Esports Club прошли в 1/4 европейского OGA PIT Season 3 по Rainbow Six Siege. В матчах 1/8 BDS обыграла Mkers со счетом 2:0, Chaos одолела Vegacy Esports, а Team Secret получила техническую победу против SYZYGY.

Третьего ноября BDS встретится с PENTA Sports, а Secret поборется с Chaos за выход в заключительные матчи плей-офф. Победители полуфиналов получат квоты в финальный этап чемпионата.

Европейская квалификация на OGA PIT Season 3 проходит с 22 октября по 6 ноября в онлайне. Команды распределили в сетку single-elimination, где они борются за два места на LAN-финале.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/rainbow-six-siege/news/bds-esport-team-secret-i-chaos-esports-club-oderzhali-pobedy-v-matchakh-1-8-oga-pit-season-3

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