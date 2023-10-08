Battlefield 2042 станет бесплатной, но не навсегда

Battlefield 2042 станет бесплатной как на консолях, так и на ПК, но только с 12 по 16 октября этого года. После этого прогресс можно будет перенести в полную версию — естественно, перед этим ее придется купить.

Игра, прохладно принятая игроками на старте, продолжает получать контент — именно к началу нового, 6-го по счету сезона, и приурочены бесплатные дни. Сезон под названием «Темные творения» начнется уже 10 октября — в игре появится новая карта и новые предметы, стилизованные под тематику Хэллоуина.