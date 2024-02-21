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21 февраля, 10:15

QIWI заблокировали в России

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
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Фото Центральный Банк России

Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию у QIWI Банка. Платежная система часто использовалась в покупке игр россиянами.

Причиной блокировки QIWI в России стали систематические нарушения со стороны платежной системы. Через QIWI финансировали терроризм и отмывали деньги, полученные преступным путем, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино, сообщается в пресс-релизе на сайте Банка России.

QIWI Банк является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам, но не более 1,4 млн руб.

Пополнение аккаунта на QIWI стало недоступно на фоне отзыва лицензии, но пока есть возможность вывести средства с кошелька.

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