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Сегодня, 21:04

Baldur's Gate может стать кино-франшизой

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios

По слухам, Netflix хочет снять адаптацию Baldur's Gate.

Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios

Сейчас ведутся активные переговоры по получению прав на экранизацию серии.

Как предполагают инсайдеры, такое решение может быть связано с уходом Генри Кавилла из «Ведьмака» — Netflix опасается, что популярность сериала очень упадет после ухода актера и ищет новую для развития фантастическую серию.

Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios

Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 и стала не только одной из самых продаваемых игр в Steam, но и одной из самых высокооценных игр 2023 года.

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