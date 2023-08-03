Киберспорт
Новости
Игры
Главная
Киберспорт

Сегодня, 21:24

Baldur's Gate 3 вышла и сломала Steam — магазин от Valve не выдержал нагрузки

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Скриншот Baldur&amp;#039;s Gate.

Пользователи Steam жалуются на постоянно скачущую скорость — время ожидания загрузки скачет от шести часов до шести месяцев. На Reddit'е игроки также жалуются на ошибки с интернет-соединением.

Baldur's Gate 3 — ролевая игра от студии Larian. Разработчики игры обещают десятки (если не сотни) часов интересного геймплея, не виданную ранее в RPG-играх вариативность и возможность строить историю так, как игрок сам захочет.

Игра вышла из открытого бета-теста 3 августа и мгновенно вошла в топ-чарт Steam — сейчас в игру играют более 200 тысяч человек одновременно.

3
0
Читайте также
Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг
Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Лейк-Плэсиде
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Сеть утек геймплей мобильной Asassin's Creed для Android и iOS

С разгульной жизнью покончено? Блогер Юрий Хованский женился и показал фотографии со свадьбы
Новости
RSS RSS
Все новости