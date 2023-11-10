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10 ноября, 23:20

Baldur's Gate 3 стала игрой года, обойдя «Человека-паука 2»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Larian

Baldur's Gate 3 стала игрой года по версии Golden Joystick Awards 2023. Более того, бельгийская ролевая игра победила вообще во всех своих номинациях: «Лучший сюжет», «Лучшее коммьюнити», «Лучший визуальный дизайн» и «Игра года на ПК».

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Также наград удостоились сами разработчики, получив «Студию года» и актер Нил Ньюбон, исполнявший роль Астариона.

Избежать доминирования Baldur's Gate 3 смогли только другие платформы — на PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch играми года стали Resident Evil 4, Starfield и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom соответственно.

Источник: DTF
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