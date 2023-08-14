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Сегодня, 16:30

Baldur's Gate 3 подвинула Disco Elysium с пьедестала на Metacritic

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Baldurs Gate 3

Мы уже рассказывали, что Baldur's Gate 3 встала во главе списка ПК-игр, но только по версии игроков. В рейтинге оценок критиков ее опережала Disco Elysium. Теперь же Baldur's Gate 3 попала на первое место и там.

А вчера пиковый онлайн ролевой игры от Larian превысил 875 000 человек, всего чуть-чуть не дотянув до рекорда Hogwarts Legacy.

Это почти немыслимые для RPG цифры и особенно удивительными их делает то, что с релиза прошло уже десять дней. Обычно синглплеерные игры теряют игроков гораздо быстрее. Но, кажется, для Baldur's Gate 3 нет ничего невозможного.

Источник: metacritic.com
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