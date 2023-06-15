Багреев рассказал о команде NALANE, которая участвует в третьем сезоне MEDIA ELEAGUE

Популярный стример Илья fANDER Багреев рассказал о команде NALANE, которая принимает участие в третьем сезоне MEDIA ELEAGUE.

«Потренировались командой совсем немного, буквально дня два суммарно, по времени часов десять потратили. Поиграли Fast Cup против 3000 ELO игроков, на FACEIT, что-то разобрали, но ничего сверхсерьезного. Роли распределяли по логике, определенным «хотелкам» людей. Но порой их нужно откладывать на задний план, потому что когда понимаешь, что в твоей команде есть три снайпера, то нужно кому-то уступить роль и кому-то будет некомфортно играть. Но ради победы нужно в любом случае постараться принять эту ситуацию», — цитирует игрока Cybersport.Metaratings.ru.

Третий сезон FONBET MEDIA ELEAGUE проходит с 12 по 18 июня.