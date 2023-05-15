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15 мая, 13:13

Ax1Le уверен, что G2 Esports и FaZе могут спокойно пройти в следующую стадию Paris Major 2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Профессиональный игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов прокомментировал выступление FaZe Clan и G2 Esports на BLAST.tv Paris Major 2023.

«Это классическое bo1. Тут расклады максимально разные, неважно, фаворит ты или нет. Отдал один или два важных раунда, залил два пистолетных раунда, и уже очень сложно вернуться в игру. Сейчас будет bo3, и G2 c FaZe спокойно могут камбэкнуть, так уже делали многие команды», — приводит слова Рыхторова Cybersport.Metaratings.ru.

Ранее FaZe Clan одержала первую победу в Legends Stage на BLAST.tv Paris Major 2023. Матч завершился со счетом 2:0 (16:10 на Inferno; 16:8 на Anubis). Лучшим игроком стал Робин ropz Кул с индивидуальным рейтингом 1,52.

BLAST.tv Paris Major 2023 проходит с 8 по 21 мая в Париже, Франция. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ax1le-o-rezultatah-blast-tv-paris-major-2023-g2-esports-i-faze-spokojno-mogut-kambehknut/
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