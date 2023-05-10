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Рыхторов: «Я не испытываю стресса, играя перед зрителями»

Алина Савинова
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Профессиональный игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов заявил, что не испытывает стресса, играя перед зрителями.

«Я не испытываю стресса, играя перед зрителями, а если и испытываю, то это небольшое волнение, на котором я не зацикливаю внимание, и оно уходит само по себе. Мне дается это несложно, так как я по натуре такой человек, который не фокусируется на какой-то мелочи, которая способна пошатнуть твою игру из-за твоего вмешательства. Насчет тильта я бы не сказал, что у меня был момент глубокого тильта. Да, конечно, после обидного поражения есть небольшой тильт, но он уходит через день или несколько дней. В мире намного больше ценностей, и погружаться в депрессию из-за проигранного турнира — это точно не мое», — цитирует Рыхторова Metaratings.ru.

В апреле Cloud9 уступила FaZe в матче за выход на мейджор (0:2), однако в мае команда стала победителем турнира Brazy Party 2023.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ax1le-ya-ne-ispytyvayu-stressa-igraya-pered-zritelyami-249927/
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