Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили календарь на 2024 год — в нем нашли намек на скорый релиз игры

GSC Game World поздравила фанатов S.T.A.L.K.E.R. c наступающим новым годом и подарила игровой календарь на 2024 год.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото GSC Game World

Геймеры тут же приметили интересную деталь на одном из слайдов — февраль в календаре отмечен красным цветом, что, возможно, намекает на релиз игры в этом месяце.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото GSC Game World

В утечках говорилось, что релиз состоится в период между 12 и 23 февраля.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото GSC Game World