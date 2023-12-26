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Сегодня, 12:30

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили календарь на 2024 год — в нем нашли намек на скорый релиз игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC Game World

GSC Game World поздравила фанатов S.T.A.L.K.E.R. c наступающим новым годом и подарила игровой календарь на 2024 год.

S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC Game World

Геймеры тут же приметили интересную деталь на одном из слайдов — февраль в календаре отмечен красным цветом, что, возможно, намекает на релиз игры в этом месяце.

S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC Game World

В утечках говорилось, что релиз состоится в период между 12 и 23 февраля.

S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC Game World
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