Авторы российской игры «Смута» жалуются на сжатые сроки — игра может выйти неоптимизированной

Студия Cyberia Nova в рамках ответов на вопросы рассказала, когда ждать полноценного трейлера игрового процесса.

По словам разработчиков, команда трудится в очень сжатые сроки — сейчас они во всю занимаются полировкой боевой системы, анимации и освещения. Основная работа над визуалом игры завершена. Все кадры, использованные в трейлерах игры, команда берет из устаревших билдов.

До конца года студия обещает показать трейлер с перемещением по локациям, влияние костюмов на прохождение сюжета, а также отношения с игровыми фракциями. Релиз игры запланирован на 26 февраля 2024 года.