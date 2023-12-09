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Авторы российской игры «Смута» жалуются на сжатые сроки — игра может выйти неоптимизированной

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Смута.
Фото Cyberia Nova

Студия Cyberia Nova в рамках ответов на вопросы рассказала, когда ждать полноценного трейлера игрового процесса.

По словам разработчиков, команда трудится в очень сжатые сроки — сейчас они во всю занимаются полировкой боевой системы, анимации и освещения. Основная работа над визуалом игры завершена. Все кадры, использованные в трейлерах игры, команда берет из устаревших билдов.

До конца года студия обещает показать трейлер с перемещением по локациям, влияние костюмов на прохождение сюжета, а также отношения с игровыми фракциями. Релиз игры запланирован на 26 февраля 2024 года.

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