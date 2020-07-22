Авторы Risk of Rain 2 объявили дату выхода игры из раннего доступа на ПК

Risk of Rain 2 для ПК выйдет из раннего доступа 11 августа. Информация о релизе на консолях появится позже.

Risk of Rain 2 вышла в раннем доступе Steam 28 марта 2019 года. В августе 2019-го тайтл появился на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

В отличие от оригинальной игры, в сиквеле игроки исследуют трехмерные локации, где сражаются с волнами монстров, собирают лут и пытаются убить боссов.