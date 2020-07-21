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Авторы NHL 21 отказались от версии для PS5 и Xbox Series X и перенесли релиз на месяц

08:40

Electronic Arts не будет выпускать версию NHL 21 для консолей следующего поколения.

По словам разработчиков, они «решили сосредоточиться на добавлении новых функций и возможностей, а не на ресурсоемкой задаче портирования игры на новые консоли». Поэтому симулятор хоккея выйдет только на PlayStation 4 и Xbox One. Представители Electronic Arts пообещали, что NHL 21 будет доступна на консолях нового поколения в режиме обратной совместимости.

Релиз NHL 21 запланирован на октябрь 2020 года. Обычно симулятор хоккея выходит в сентябре. Задержка была вызвана трудностями перехода на удаленный режим работы. Первый показ игры состоится в августе.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/games/news/avtory-nhl-21-otkazalis-ot-versii-dlya-ps5-i-xbox-series-x-i-perenesli-reliz-na-mesyac

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