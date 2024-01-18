Авторы «Мира танков» совместно с Redmond выпустили робот-пылесос с озвучкой как в игре

Теперь любители «Мира танков» могут поиграть в реальной жизни. Танк, правда, придется заменить на робот-пылесос.

Пылесос Redmond VR1320S WiFi выполнен в эксклюзивном окрасе игры «Мир танков» и оснащен голосовым помощником, как в игре — теперь робот не просто убирается у вас дома, а выполняет настоящую «боевую задачу».

Коллаборация временная, поэтому любителям танковых баталий лучше поторопиться. Стоимость робота-пылесоса — 36 199 рублей.