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Сегодня, 13:55

Австрийская фирма представила огромный складной телевизор за 18 миллионов рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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C Seed N1.
Фото C Seed

Австралийский производитель премиальных телевизоров C Seed показал необычный складной телевизор.

Телевизор-гармошка C Seed N1 доступен в трех вариантах — 165, 137 и 103 дюйма. Каждый экран телевизора — MicroLED, состоящий из массива крошечных светодиодов, увеличивающий яркость и контраст изображения. Когда телевизор выключен, то все экраны скрываются небольшой тумбой.

C Seed N1.
Фото C Seed

За такую модель придется нехило раскошелиться — телевизор стоит 200 тысяч долларов или 18 миллионов рублей.

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