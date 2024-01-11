Австрийская фирма представила огромный складной телевизор за 18 миллионов рублей

Австралийский производитель премиальных телевизоров C Seed показал необычный складной телевизор.

Телевизор-гармошка C Seed N1 доступен в трех вариантах — 165, 137 и 103 дюйма. Каждый экран телевизора — MicroLED, состоящий из массива крошечных светодиодов, увеличивающий яркость и контраст изображения. Когда телевизор выключен, то все экраны скрываются небольшой тумбой.

C Seed N1. Фото C Seed

За такую модель придется нехило раскошелиться — телевизор стоит 200 тысяч долларов или 18 миллионов рублей.