AVANGAR выставила игроков в PUBG на трансфер

Артем "t0q" Быгаев стал свободным агентом, остальные игроки открыты к трансферным предложениям.

Причинами такого решения назвали "комплекс официальных выступлений и открытие межсезонного трансферного окна". СЕO организации отметил, что подробности о будущих составах по "королевским битвам" станут известны в ближайшее время.

Команда участвовала во второй фазе PUBG Europe League Promotion 2019, где заняла 11-е место, набрав 97 очков. В первый дивизион поднимаются четыре лучшие команды.