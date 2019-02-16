AVANGAR и Team Unique выступят в одной группе на PEL Contenders

Организаторы PUBG Europe League представили группы Лиги претендентов для первой фазы турнира. AVANGAR определили в группу A, где также выступят Team Unique и Beşiktaş Esports.

Всего в PEL Contenders поучаствуют 32 команды. Их поровну разделили в две группы, где они суммарно проведут 48 матчей. По восемь лучших коллективов из каждой группы отправятся на LAN-финал лиги, который проведут в Берлине в марте. Составы, которые займут 9-10 места, сохранят слоты в дивизионе. Те, кто финиширует с 11 по 13 места, поучаствуют в Promo-турнире, а последние строчки групп покинут лигу.

В первой фазе PEL Contenders команды не смогут попасть в высший дивизион PUBG Europe League – такая возможность появится со второй фазы.