Аудитория зрителей Overwatch 2 на Twitch снизилась на 99%

Первый этап закрытого тестирования Overwatch 2 проходило на стриминговой платформе Twitch. У избранных партнеров были подключены Twitch Drops, при накоплении которых любой желающий мог получить эксклюзивный доступ к сиквелу.

Это поспособствовало росту просмотров, хотя в тройку лидеров на платформе Overwatch 2 так и не вошел.

Игра от Blizzard сумела побить собственные рекорды, но ажиотаж кончился по прошествии недели — аудитория снизилась на 99%.

Для разработчиков это тревожный звонок — Overwatch 2 рискует не получить того тёплого приёма, на который они рассчитывают. С другой стороны, игра пока пребывает в статусе беты, и команда может многое исправить. Напомним, что первый этап тестирования продлится до 17 мая.