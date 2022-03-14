ASUS собирается приостановить свое представительство в России

Тайваньский производитель компьютерной техники ASUS планирует уйти из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова министра экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа.

Глава Министерства экономики Тайваня, комментируя это письмо журналистам в кулуарах парламента, сказала, что ASUS учтет свою репутацию, а также что компания уже разрабатывает шаги по безопасному выходу из российского бизнеса и его персонала.

ASUS, основанная в 1989 году, является создателем популярных материнских плат, а также одним из ведущих производителей ноутбуков, персональных компьютеров и других электронных устройств в мире.