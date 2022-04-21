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Astralis победили российский состав ASG на PGL Major Antwerp 2022 European RMR B

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Astralis победили российский состав ASG на PGL Major Antwerp 2022 European RMR B.
Фото hltv.org

В рамках PGL Major Antwerp 2022 European RMR B прошла встреча Astralis — ASG. Astralis, являясь явными фаворитами встречи, победили ASG и увеличили свои шансы на проход в Legends стадию PGL Major Antwerp 2022.

Матч прошел в формате best of 1 (матч длинной в 1 карту) на карте Ancient. Первая половина карты закончилась со счетом 12-3 в пользу Astralis. Счет встречи — 16-5 в пользу Astralis.

PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B проводится с 21 по 24 апреля, команды разыгрывают 85 000 долларов США и 8 слотов на PGL Major Antwerp 2022.

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