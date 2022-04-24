Astralis победили HEET на PGL Major Antwerp 2022 European RMR B

Датский коллектив Astralis со счетом 2:1 выиграл слот на Challengers стадию PGL Major Antwerp 2022 в матче с французской командой HEET.

Первая карта Dust 2 — выбор HEET — закончилась в пользу французов ( 16:13). Astralis выбрали вторую карту Ancient и победили (16:14). Третья карта Nuke — закончилась победой Astralis cо счетом 16-11.

Ранее Astralis уступили в матчах с Players (1:2) и G2 (1:2) из-за чего лишились возможности пройти в Legends стадию PGL Major Antwerp 2022.

PGL Major Antwerp 2022 European RMR B проводится с 21 по 24 апреля, команды разыгрывают 85 000 долларов США и 8 слотов на PGL Major Antwerp 2022.

Гэсэр Галсанов