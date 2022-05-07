Astralis отказались от сотрудничества с онлайн-казино

Датская киберспортивная организация Astralis анонсировала начало сотрудничества с криптовалютным онлайн-казино Roobet, но под давлением фанатского сообщества была вынуждена расторгнуть контракт с ними.

Как говорится в официальном заявлении СЕО организации Андерса Хорсхольта: «Мы уведомили Roobet о немедленном расторжении договора, о котором стало известно ранее. В данном случае мы недостаточно тщательно провели проверку в отношении местных правовых вопросов, а когда вы совершаете ошибку, вы должны ее исправить. Именно этим мы сейчас и занимаемся».