Aster.Aries победили Spaking Arrow Gaming во втором дивизионе DPC лиги Китая

Aster.Aries встретились с командой Sparking Arrow Gaming в рамках DPC Сhina 2nd Division. Матч закончился безоговорочной победой Aster.Aries со счетом 2-0.

Первая карта игры прошла за 37 минут со счетом 20-11 в пользу Arster.Aries. Вторая карта закончилась за 34 минуты и со счетом 25-23 в пользу Aster.Aries.

Эта победа закрепляет состав Aster.Aries на втором месте в дивизионе и дает им право перейти в первый дивизион DPC China.

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Китая проходят с 14 марта по 22 апреля. Восемь коллективов разыграют 75 000 долларов США и два слота в первом дивизионе лиги на следующий сезон.