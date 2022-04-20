Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 10:53

Aster.Aries победили Spaking Arrow Gaming во втором дивизионе DPC лиги Китая

Читать «СЭ» в
Aster.Aries победили Spaking Arrow Gaming во втором дивизионе DPC лиги Китая.

Aster.Aries встретились с командой Sparking Arrow Gaming в рамках DPC Сhina 2nd Division. Матч закончился безоговорочной победой Aster.Aries со счетом 2-0.

Первая карта игры прошла за 37 минут со счетом 20-11 в пользу Arster.Aries. Вторая карта закончилась за 34 минуты и со счетом 25-23 в пользу Aster.Aries.

Эта победа закрепляет состав Aster.Aries на втором месте в дивизионе и дает им право перейти в первый дивизион DPC China.

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Китая проходят с 14 марта по 22 апреля. Восемь коллективов разыграют 75 000 долларов США и два слота в первом дивизионе лиги на следующий сезон.

0
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Издательство Innova решили продать за 32 миллиона евро

MAD Lions расформировали состав по CS:GO
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости