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Сегодня, 19:30

AS Monaco Gambit завершила групповой этап Winline D2CL S8 без поражений

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
AS Monaco Gambit завершила групповой этап Winline D2CL S8 без поражений.

AS Monaco Gambit выиграла матч у команды Yet Another Team в группе A на Winline Dota 2 Champions League Season 8. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Это шестая победа команды. Следующий матч на чемпионате станет противостоянием между командами Hydra и Nemiga Gaming.

Winline Dota 2 Champions League 2022 Season 8 — очередной сезон онлайн-лиги для команд из Западной и Восточной Европы. В соревновании принимают участие 18 команд: 4 получили прямые приглашения в плей-офф, 10 — прямое приглашение в групповую стадию, а оставшиеся 4 определились по итогам открытых отборочных.

Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.

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