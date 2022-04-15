AS Monaco Gambit проиграла команде CHILLAX на Winline D2CL Season 9

Теперь команда AS Monaco Gambit начнет выступление в плей?офф Winline Dota 2 Champions League Season 9 с нижней сетки турнира. В групповой стадии последний матч команд закончился со счетом 0:2.

Команде CHILLAX это не испортило статистику. Она находится на втором месте в турнирной сетке с 12 очками за 5 матчей. Следом за ними недавно победившие KA4KANARSKIE CYXARIKI, также с 12 очками, но за 6 матчей. Лидирует в группе А команда Hydra с 15 очками за 6 игр.

Заключительным оппонентом ASM.Gambit в группе A станут Rune Eaters.

Winline D2CL Season 9 проходит с 4 по 22 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.