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Артем hiji Смолий: «Я верю в себя и в своих тиммейтов»

Мария Гусева
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Игрок команды TOP DOG Артем hiji Смолий поделился впечатлениями от прошедшего матча на BetBoom Esports Tournament.

«В нас особо никто не верит. У нас есть три игрока, у которых в сумме около тысячи часов. Поэтому мы с jmb стараемся наладить химию в команде. То есть основные понимания: как играет меньшинство, кто играет первый, кто играет последний, как сыграть правильнее на размен, как сыграть лучше пост плент, как нужно общаться в команде и еще много-много таких нюансов. Мы стараемся научить тиммейтов делать что-то командно, так как огневой мощи вполне хватает. Я верю в себя и в своих тиммейтов. Им тяжело, но они борются, потому что все спортсмены привыкли бороться с самими собой. Даст Всевышний, увидимся в финале!» — цитирует Cybersport.Metaraitings игрока.

Первый сезон медиалиги BetBoom Esports Tournament проходит с 8 ноября по 23 декабря по двум дисциплинам: Dota 2 и CS:GO.

Источник: Cybersport.Metaraitings
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