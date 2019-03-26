Армия Дании планирует рекрутировать геймеров

Датская армия увидела потенциал в геймерах. Военные считают, что у любителей видеоигр есть необходимые качества для службы в ВВС.

- Геймеры способны лучше и быстрее принимать решения в стрессовых ситуациях, хорошо работают в команде и отдают отчет своим действиям, - цитирует представителя вооруженных сил Дании Cybersport.ru.

Результаты тестовых испытаний убедили военных в том, что у любителей видеоигр есть потенциал. Майор Андерс Бех сообщил, что в 2017 военные впервые стали набирать рекрутов на площадках, которые часто посещают геймеры – это увеличило их приток.

Вооруженные силы Дании планируют сотрудничать с местной федерацией киберспорта. Бех рассказал, что армии не нужны все геймеры: соискатели должны будут проходить дополнительные тесты. По статистике, на службу проходит один из сорока конкурсантов.