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Сегодня, 11:08

Ark станет новым керри состава KBU.US по Dota 2

Анна Горшкова
Корреспондент

В преддверии старта второго сезона DPC для Северной Америки состав KBU.US претерпит некоторые изменения.

По информации Cybersport.Metaratings.ru, команду покинет перуанский керри Давид DaaD- Перез. Его в коллективе заменит российский игрок Егор Ark Жаботинский, который прошлый сезон выступал за Fantastic Five.

Данное изменение может стать не последним в составе KBU.US, так как ранее Sunlight объявил о поиске нового игрока на пятую позицию.

Состав KBU.US по Dota 2:

Егор Ark Жаботинский;

Дэнни iAnnihilate Коут;

Кирилл Sunlight Качинский;

Джастин The Warden Плачинто.

Напомним, что по итогам первого сезона KBU.US были близки к выходу в первый дивизион Северной Америки, но в переигровках команда проиграла Team DogChamp (0:2).

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ark-stanet-novym-kerri-sostava-kbu-us-po-dota-2-1205546/
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