Ark станет новым керри состава KBU.US по Dota 2
В преддверии старта второго сезона DPC для Северной Америки состав KBU.US претерпит некоторые изменения.
По информации Cybersport.Metaratings.ru, команду покинет перуанский керри Давид DaaD- Перез. Его в коллективе заменит российский игрок Егор Ark Жаботинский, который прошлый сезон выступал за Fantastic Five.
Данное изменение может стать не последним в составе KBU.US, так как ранее Sunlight объявил о поиске нового игрока на пятую позицию.
Состав KBU.US по Dota 2:
Егор Ark Жаботинский;
Дэнни iAnnihilate Коут;
Кирилл Sunlight Качинский;
Джастин The Warden Плачинто.
Напомним, что по итогам первого сезона KBU.US были близки к выходу в первый дивизион Северной Америки, но в переигровках команда проиграла Team DogChamp (0:2).
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