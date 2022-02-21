Ark станет новым керри состава KBU.US по Dota 2

В преддверии старта второго сезона DPC для Северной Америки состав KBU.US претерпит некоторые изменения.

По информации Cybersport.Metaratings.ru, команду покинет перуанский керри Давид DaaD- Перез. Его в коллективе заменит российский игрок Егор Ark Жаботинский, который прошлый сезон выступал за Fantastic Five.

Данное изменение может стать не последним в составе KBU.US, так как ранее Sunlight объявил о поиске нового игрока на пятую позицию.

Состав KBU.US по Dota 2:

Егор Ark Жаботинский;

Дэнни iAnnihilate Коут;

Кирилл Sunlight Качинский;

Джастин The Warden Плачинто.

Напомним, что по итогам первого сезона KBU.US были близки к выходу в первый дивизион Северной Америки, но в переигровках команда проиграла Team DogChamp (0:2).