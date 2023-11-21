Аргентина и Турция в Steam окончательно перешли на доллары

Свершилось — Турция и Аргентина окончательно перешли на доллары в Steam. В прошлом валюты этих стран отличались чрезмерной волатильностью: курсы лиры и аргентинского песо устраивали слишком резкие скачки.

Разумеется, недооцененная валюта привлекала геймеров из других регионов, что не могло радовать Valve. Теперь обитателям этих стран придется совершать покупки в долларах и по значительно более высоким ценам.