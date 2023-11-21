Аргентина и Турция в Steam окончательно перешли на доллары
Свершилось — Турция и Аргентина окончательно перешли на доллары в Steam. В прошлом валюты этих стран отличались чрезмерной волатильностью: курсы лиры и аргентинского песо устраивали слишком резкие скачки.
Разумеется, недооцененная валюта привлекала геймеров из других регионов, что не могло радовать Valve. Теперь обитателям этих стран придется совершать покупки в долларах и по значительно более высоким ценам.
Источник: TG-канал Steam Community
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