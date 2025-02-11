Apple выпустила iOS 18.3.1 и macOS 15.3.1 с важными обновлениями безопасности

Компания Apple выпустила обновления iOS 18.3.1 и iPadOS 18.3.1 для владельцев устройств iPhone и iPad.

Как сообщается на странице технической поддержки производителя Apple, новая версия прошивки содержит важные обновления безопасности и рекомендуется для установки всем пользователям аппаратов.

Отмечается, что обновления в том числе исправляют уязвимость, которая могла привести к отключению режима ограниченного доступа по USB на заблокированном устройстве.

Кроме этого, компания выпустила обновления ОС: macOS 15.3.1; watchOS 11.3.1; visionOS 2.3.1. Также небольшие изменения внесены в iOS 17, macOS 14 и macOS 13.