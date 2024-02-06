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Сегодня, 18:40

Apple Vision Pro уже можно купить в России — «всего» за миллион

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Apple

Apple Vision Pro, гарнитура виртуальной и дополненной реальности, наконец-то появилась в продаже в России. Правда, цены на нее совсем не радуют — стоимость старших моделей может доходить почти до 1 миллиона рублей.

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За очки с минимальным объемом памяти придется отдать поменьше, но все равно очень много — цены на них начинаются с 578-650 тысяч рублей в зависимости от маркетплейса. Между тем изначальная розничная цена на младшую модель в США составляет 3500 долларов — примерно 318 500 рублей.

Источник: РБК
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