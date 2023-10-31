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Сегодня, 03:37

Apple показала MacBook Pro на процессоре M3 в новом цвете Space Black

Владислав Шалганов
Корреспондент
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MacBook Pro.
Фото Apple

На своей ночной трансляции Apple анонсировала новый MacBook Pro на процессоре M3.

MacBook Pro.
Фото Apple

Ноутбук обещает быть еще мощнее своих предшественников с увеличенной производительностью при монтаже, 3D-рендеринге и играх, с увеличенным временем автономной работы и высоким качеством разрешения дисплея. Содержимое SDR на новых MacBook Pro теперь отображается с яркостью 600 нит, что на 20 % выше, чем раньше — это повлияет на яркость и четкость изображения.

Новый чип M3. Apple анонсировала новый процессор M3 — он на 40% быстрее, чем M2 и на 60% быстрее, чем M1

Главным нововведением, кроме процессора нового поколения M3, является расцветка — теперь MacBook Pro будет доступен в цветовом решении под названием Space Black. По сути, это обычный черный цвет.

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