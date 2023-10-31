Apple анонсировала новый процессор M3 — он на 40% быстрее, чем M2 и на 60% быстрее, чем M1

На ночной презентации Apple анонсировала новые процессоры Apple Silicon для своих ноутбуков нового поколения MacBook.

Новый чип M3. Фото Apple

Обещают мощный графический процессор, позволяющий достичь от макбуков «колоссального» качества графики; ускоренную работу и загрузку ноутбука в полтора раза, а также увеличенное в несколько раз время автономной работы.

Новый чип M3. Фото Apple

Чип будет доступен в трех вариациях — M3, M3 Pro и M3 Pro Max. Новые процессоры M3 будут на 40% быстрее, чем чип M2 и на 60% быстрее, чем M1.