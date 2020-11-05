Apex Legends вышла в Steam

5 ноября состоялся релиз Apex Legends в Steam. Помимо этого, в «королевской битве» начался седьмой сезон с новым боевым пропуском.

Прогресс учетной записи игрока и открытый контент будут переноситься с одной платформы на другую. Пользователи, которые запустят Apex Legends в Steam в текущем сезоне, получат три талисмана для оружия: картошку-ГЛаДОС из Portal 2, куб-компаньон из Portal и хедкраба из Half-Life. В игре также появился кроссплей между всеми платформами, где доступен шутер, — ПК (Steam и Origin), PlayStation 4 и Xbox One.

Apex Legends вышла в феврале 2019 года на ПК (Origin), PlayStation 4 и Xbox One. Ранее стало известно, что релиз «королевской битвы» на Switch был отложен.